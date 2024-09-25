İran dini lideri Hamaney: "Değerli üyelerini öldürmek Hizbullah'a diz çöktüremeyecek"

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Hamaney, "Değerli üyelerinin öldürülmesi Hizbullah'a diz çöktüremeyecek" dedi.



İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'a başlatığı geniş kapsamlı hava saldırılarında üç üst düzey askeri lider dahil en az 16 Hizbullah üyesini öldürdü.

Lübnan'ı güneyini bombardıman altına alan İsrail ordusunun saldırılarında en az 569 kişi öldü. Yaralı sayısının ise en az 1835 olduğu açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Lübnan'daki hastanelerin binlerce yaralı nedeniyle bunalmış durumda olduğunu bildirdi.

Bombardımanların yerinden ettiği Lübnanlılar, büyük bir göç dalgasıyla, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a gitmeye başladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları üçüncü günde sürüyor.