İran dini lideri Hamaney: Yeni saldırılara coğrafi sınır tanımadan karşılık verilecek

İran dini lideri Mücteba Hamaney, üst düzey ordu komutanlarıyla yaptığı görüşmede olası tüm hasmane tehditlere coğrafi sınır gözetmeksizin, derhal ve etkili bir karşılık verilmesi talimatını verdi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansının aktardığına göre, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'yi kabul eden Hamaney, azami caydırıcılık için akıllı muharebe hazırlığının şart olduğunu savundu.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Düşmanlar yeniden askeri saldırılara ya da terör eylemlerine girişirse bu çatışmaların ne zaman ve hangi şartlarda sona ereceğini İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri ve İran halkı belirler." ifadelerini kullandı.

Askeri hedef bankasının güncellenmesini isteyen Hamaney, ABD ve İsrail'in maddi olan ve olmayan tüm varlıklarının İran ordusunun atış menzilinde tutulmasını emretti.

Askeri istihbarat yapısının tahkim edilmesini isteyen Hamaney; doktrin ve taktik sahasında yerli savunmanın derinleştirilmesi, gelişmiş teknolojilerin teçhizata entegrasyonu ve askeri personelin temel lojistik ile geçim ihtiyaçlarının aksamadan karşılanması yönünde direktif verdi.

Toplum desteğini caydırıcılığın asli unsurlarından biri olarak niteleyen Hamaney, halkın sekiz aydır sokaklarda sergilediği duruşun sekiz yıllık İran-Irak savaşı dönemindeki savunma ruhunun devamı olduğunu savundu.

Bölgedeki müttefik silahlı ağların direnişini öven Hamaney, cephelerin birliği yaklaşımının Ortadoğu'daki siyasi ve güvenlik dengelerini yeniden şekillendirdiğini belirterek, bunun İslam ülkeleri arasında ortak bir düzene kapı aralamasını umduğunu dile getirdi.

KRİTİK SULARDA TEYAKKUZ

Görüşmede üst düzey komutanlar sahadaki operasyonel hazırlıklara ve sınırlardaki konuşlanmaya dair bilgi sundu.

Tümgeneral Abdullahi, Tümgeneral Hatemi ve Tümgeneral Vahidi; Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı , Umman Denizi ile kuzeybatı ve güneydoğu sınır hatlarındaki birliklerin son durumunu aktardı.

Komutanlar ayrıca keşif, lojistik ve muharebe amaçlı mühimmat ile yerli silah üretiminin katlanarak arttığını bildirdi.

Mevcut hazırlık düzeyini olumlu karşılayan Hamaney; ordu, emniyet, Besic teşkilatı ve Savunma Bakanlığı personeline teşekkürlerini iletti.

ABD ARA SEÇİM SONRASI SALDIRILARA DEVAM ETMEYİ PLANLIYOR

Savaş son haftalarda ivmesini kaybederken 3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre ara seçimleri sonrası saldırıların devam etmesi de gündemde.

Yılın ilk aylarında nükleer tesislerin hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla patlak veren savaş süreci, ekim sonu itibarıyla sandık sonrasına odaklanan planlamaların merkezine yerleşti.

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Trump yönetiminin Körfez ülkelerine, ara seçimlerin hemen ertesinde, 4 Kasım gibi erken bir tarihte İran'a yönelik yeni bir "kısa ve yoğun saldırı dalgası" başlayabileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, savaşın yakında biteceğini ve İran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu savunarak, "Savaşı biz başlatmadık, 1979'dan beri sürüyor." dedi ve nükleer güvence istediklerini dile getirdi.

Washington'ın askeri operasyonlarının bütçeye getirdiği yük ve küresel piyasalardaki yansımaları Amerikan kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

The Hill gazetesinin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) değerlendirmesine dayandırdığı habere göre Washington yönetimi, 28 Şubat ile 16 Ekim tarihleri arasında İran'a yönelik askeri operasyonlara 47,1 milyar dolar harcadı.