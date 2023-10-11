İran dini lideri Hamaney’den İbranice paylaşım: Bu felaketi başınıza siz getirdiniz

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslenerek, "Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" dedi.

İran dini lideri Hamaney’den İbranice paylaşım: Bu felaketi başınıza siz getirdiniz

Hamas'ın 'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nu destekleyen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslendi. Hamaney, “Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" ifadelerini kullanarak, “Diktatör Siyonistler, 7 Ekim yenilgisinin etkisinden kurtulamazsınız" dedi.

Öte yandan Hamaney son yaptığı açıklamada, “Aksa Tufanı Operasyonu'nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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