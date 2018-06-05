İran nükleer çalışmalara kaldığı yerden devam edecek.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer çalışmaların yeniden başlatılması için bugünden itibaren hazırlıklara başlanması talimatını verdi.
Ayetullah Humeyni'nin ölümünün 29'uncu yılı programında konuşan Hamaney, nükleer anlaşmadaki santrifüj sayısının düşürülmesine dikkat çekti.
Hamaney, "İran hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerdeki sınırlamaları kabul etmeyecektir. İran atom enerjisi nükleer anlaşmaya uygun olarak hemen 190 bin santrifüj üretmeye başlasın." dedi
İran Atom Enerjisi Örgütü'nün sözcüsü Behruz Kamalvandi de, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na, ülkesinin uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma sürecine başlayacağını bildireceğini söyledi.