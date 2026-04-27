27.04.2026 09:31
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'da
İran Dışişleri Bakan Arakçi Rusya'yı ziyaret ediyor. Arakçi'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi planlanıyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkes devam ederken temaslarını sürdürüyor. Rusya'nın St. Petersburg kentine giden İranlı Bakan, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün Rusya ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor.
Rusya'da yapacağı temaslara değinen Arakçi , Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşeceğini söyledi.
Arakçi, görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin İranlı Bakan "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı." dedi.
“İRANLILAR HAKLARINI MUTLAKA ELDE ETMELİ”
İran'ın müzakerelerdeki şartlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Arakçi, "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve müzakerelerde ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Umman ziyareti hakkında bilgi veren İranlı Bakan, "İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülkedir ve özellikle bu boğazdan güvenli geçişin küresel ölçekte önemli bir konu haline geldiği dikkate alındığında, birbirleriyle istişare içinde olmaları gerekmektedir." açıklamasında bulundu.
Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülke olarak ortak çıkarların sağlanması ve bu konudaki her türlü adımda koordinasyon içinde hareket edilmesi için görüş alışverişinde bulunulması gerektiğine değinen Arakçi, İran ile Umman arasında birçok konuda görüş birliği bulunduğunu, Maskat ziyareti kapsamında istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.