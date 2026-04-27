İran Dışişleri Bakan Arakçi Rusya'yı ziyaret ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi , ateşkes devam ederken temaslarını sürdürüyor. Rusya 'nın St. Petersburg kentine giden İranlı Bakan, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün Rusya ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor.

Rusya'da yapacağı temaslara değinen Arakçi , Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Arakçi, görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin İranlı Bakan "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı." dedi.