İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: "Müzakereden başka seçenek yok"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereleri ciddiye alıp almadığına dair şüpheleri olduğunu söyledi. İran'ın, savaş durumunda bile uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğini belirtirken, "Müzakere İran halkının haklarına saygı gösterildiğinde sonuç verecek" dedi.



Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin uranyum zenginleştirmeyle ilgili endişelerini gidermeye hazır olduklarını söyledi. "Sorular varsa cevaplarız, güven yoksa güven yaratırız. Ama kimse bize, ben öyle istiyorum diye bunu yapmamalısınız diyemez." dedi.

“BİZİM ATOM BOMBAMIZ HAYIR DİYEBİLME GÜCÜMÜZDÜR”



Arakçi, "İran’ın gücünün temeli, zorbalığa ve baskıya karşı direnebilmesidir. Onlar nükleer bombadan korkuyor, oysa nükleer bomba peşinde değiliz. Bizim nükleer bombamız büyük güçlere hayır diyebilme gücümüzdür. İran’ın asıl gücü de buradan geliyor." dedi.

“ASKERİ YIĞINAK BİZİ KORKUTMAZ”

Arakçi, Washington'ın bölgeyi askeri yığınağının İran'ı korkutmadığını söyledi. İranlı Bakan'ın Tahran'daki açıklaması, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği mülakattan bir gün sonra geldi.



Arakçi, El Cezire'ye, İran'ın saldırıya uğraması halinde bölgedeki Amerikan üslerinin hedef alınacağını söylemişti.

Füze konusunun hiçbir zaman müzakere edilmeyeceğini, zenginleştirilmiş uranyumun da ülkeden çıkartılmayacağını belirtmişti.



BEYAZ SARAY'DA “İRAN” TEMASI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi bekleniyor.

Netanyahu, görüşmede, İran ile müzakerelerin ele alınacağı duyurdu.



İsrail, İran'ın balistik füzelerine sınırlama getirilmesini ve vekil güçlere desteğinin kesilmesini istiyor.



MÜZAKERE MASASINDAN SAVAŞ GEMİSİNE



Cuma günü İran'la masaya oturan Amerikalı müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki uçak gemisini ziyaret etti.

Witkoff ve Kushner, Umman Denizi'nde bulunan gemiye askeri helikopterle gitti.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ziyaretten hem görüntü hem fotoğraf paylaştı.

Witkoff'un askeri kamuflaj desenli bir sweatshirt giymesi dikkat çekti. Trump'ın damadı Kushner, kalkış pistinde, Witkoff, telsiz başında fotoğraf çektirdi.