İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır

Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulmasına dair kararları engelleyen ABD yönetiminin bölgeye yayılma ihtimali olan savaşın sorumlusu olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Washington, çatışmanın bölgeye yayılma endişelerini dile getiriyor ancak yine de İsrail'in savaş makinesine tam destek vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.



ABD'nin İngiltere ile Yemen'de düzenlediği saldırılara işaret eden Abdullahiyan, "ABD, Yemen'in egemenliğini dahi ihlal ederek aslında çatışmanın kapsamını genişletiyor. Bunlar ABD'nin sonuçlarının sorumluluğunu kabul etmesi gereken eylemlerdir." diye konuştu.



İranlı Bakan, Filistin, Lübnan ve Suriye'de saldırılar düzenleyen İsrail'in ABD'yi doğrudan çatışmalara çekmeye çalıştığını ifade ederek, "ABD, başkalarını itidale davet etmek yerine İsrail rejimini savaşı durdurmaya zorlamalı ve kendisini doğrudan çatışmaya sürüklemek için siyonist rejimin kurduğu tuzaktan kurtulmaya çalışmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



"Savaş çözüm değil. Gazze'de şiddete başvurarak ve soykırım yaparak güvenlik sağlanamaz." ifadelerini kullanan Abdullahiyan, Tel Aviv'in "Hamas'ı yok etme" hedefine ulaşmasının mümkün olmadığını söyledi.



BMGK'YE "İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARINA KARŞI ETKİLİ KARAR ALIN" ÇAĞRISI



İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı BMGK'nin eylemsizliğine son vererek etkili bir karar alması gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, şunları kaydetti:



"Bu karar, güçlü ve açık bir şekilde acil ve kalıcı bir ateşkes, engelsiz insani yardım sağlanması, İsrail rejiminin Gazze'den derhal ve tamamen çekilmesi ve Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e göçe zorlanmasına yönelik her türlü girişimi önleme ve bundan kaçınma taahhüdü çağrısında bulunmalıdır."



Abdullahiyan, Tel Aviv'in işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması ve bu suçların faillerinin adalet önüne çıkarılmasının sağlanmasının da önemli olduğunun altını çizdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "siyasi hayatını savaş yoluyla korumaya çalıştığını" söyleyen İranlı Bakan, şöyle devam etti:



"Siyonist rejim, yalan ve yanlış bilgilerle, dikkatleri ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlenen soykırım ve katliamlardan uzaklaştırmaya çalışıyor ancak İsrail'in savaş suçları ve soykırımı, Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütleri tarafından geniş çapta belgelenmiştir ve Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır."