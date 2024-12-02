İran Dışişleri Bakanı Arakçi Ankara'da | Bakan Fidan: Suriye'de iç savaşın tırmanmasını istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Suriye'de muhalif gruplarla Beşar Esad güçlerinin çatışmalarının başlaması sonrası Arakçi, bölgesel tur kapsamında dün Şam'a gitmişti.



Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, toplantıda yaptığı açıklamada, Arakçi ile görüşmede hem Suriye ve bölgedeki gelişmeleri hem de ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini söyledi.

İran’la yeni mekanizma ve anlaşmalar üzerinde çalıştıklarını belirten Fidan, sınır kapıları ve ulaştırma hatlarını geliştirmeleri gerektiğini bildirdi.

TERÖRE KARŞI İRAN'LA İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Türkiye ve İran'ın, teröre karşı işbirliğini sürdüreceğini de ifade eden Fidan, "Hem PKK hem de uzantılarına karşı İran ve Türkiye arasında bir görüş birliği var" diye ekledi.

Fidan, İsrail saldırılarına ilişkin ise şunları söyledi: "Lübnan’daki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze’deki soykırım devam ediyor. Netanyahu hükümeti insani yardımın bölgeye girmesini engelliyor. Yaşanmakta olan hiçbir gelişme Gazze’yi unutturmamalıdır. UCM’nin tutuklama kararı umut vericidir."

"SURİYE'DE 13 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR VAR"



Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmanın yanlış olacağını belirten Bakan Fidan, "Astana süreci çatışmaları durdurdu, Suriye’de çatışmaların başlamasının nedeni ülkenin sorunlarının 13 yıldır çözülmemiş olması. Rejimin siyasi sürece dahil olması hataydı" dedi.

Sivillere yönelik saldırılar iç savaşı yeniden alevlendirdiğini ifade ederek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını destekledik, destekleyeceğiz" diye ekledi.

Bakan Fidan, Suriye ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti: "13 yılın muhasebesini yaparak yeni dönemde nasıl adımlar atılabilir konusunda hesap yaptık. İç savaşın Astana süreciyle durdurulması çok önemli bir başarıydı. Türkiye, Rusya ve İran’ın bu süreçte çok büyük payı var. Muhalefet ve rejim bu çerçeveyi takip etti. Cumhurbaşkanımız son olarak bu sorunun diyalogla çözülmesinin altını çizdi."

Yakın zamanda Astana sürecini tekar hayata geçireceklerini söyleyen Dışişleri Bakanı, "İç savaşın tırmanmasını istemiyoruz. Şehirlerin yıkılmasını ve insanların yerinden edilmesini istemiyoruz. Tam tersi insanların mülteci akımının durması ve tersine dönmesi fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ: SİYONİZM REJİMİNİN SURİYE'DEKİ ROLÜ GÖZARDI ETMEK BÜYÜK HATA OLUR

Irak Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise "Suriye’deki terör gruplarının ABD ve İsrail’le ilişkileri olduğunu" söyledi ve bu grupların Suriye’de güvensizlik yarattığını ifade etti.

Arakçi, "Siyonizm rejiminin, bu gerilimin çıkmasındaki rolünü göz ardı etmek büyük hata olur" dedi.



İranlı bakan, Astana sürecinin kazanımlarının korunması konusunda fikir birliği sağladıklarını belirterek, şunları söyledi: "Suriye’deki güvensizlik Suriye halkına ve ekonomisine darbe olacaktır. Suriye terör örgütlerinin merkezi olmamalı. Tekfirci ve tekfirci olmayan terör örgütlerinin merkezi olmaması gerekiyor."

Açıklamasına, "Komşu ülkeler olarak etkili ve hızlı girişimlerde bulunup, Suriye'de güvenlik ve istikrarın zedelenmesini engellememiz gerekiyor" diye devam eden Arakçi, "Bundan önce olduğu gibi bugün de İran olarak Suriye halkına, ordusuna ve hükümetine kesin desteğimizi sunuyoruz" diye konuştu.