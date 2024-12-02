İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bugün Türkiye’ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Türkiye’ye geliyor.



Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize ziyaret gerçekleştirecektir.” denildi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bölgesel bir tur kapsamında pazar günü Suriye'nin başkenti Şam'ı, ardından da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.