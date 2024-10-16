İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye’yi ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel gerilimi görüşmek üzere Ürdün, Mısır ve Türkiye’yi ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye’yi ziyaret edecek

Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İran ve arasında tırmanarak artan gerilimi görüşmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Arakçi, soykırım, vahşet ve saldırganlığın sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkelerine yönelik diplomatik temaslarımızın bir parçası olarak Ürdün, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret edecek.” denildi.

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