Müzakere masası kurulacak mı? İran Dışişleri Bakanı Arakçi İslamabad'a gidiyor

Pakistan hükümet kaynaklarına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ’nin küçük bir heyetle bu gece İslamabad’a gitmesi bekleniyor. Bu ziyaret sonucunda ABD ile barış görüşmelerinin yapılması öngörülüyor.

Güvenlik ve diplomatik hazırlıkların da İslamabad’da sürdüğü belirtilirken, kaynaklar ABD’ye ait lojistik ve güvenlik ekibinin olası görüşmeler öncesinde şehre ulaştığını doğruladı. Müzakere için ABD'li Steve Witkoff ile Jared Kushner'in de İslamabad'a gitmesi bekleniyor.

Amerikan CNN televizyonu, müzakereler için İran'ın Pakistan'a heyet göndereceğini duyurdu.

HEGSETH: ZAMAN İRAN'IN ALEYHİNE İŞLİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, son gelişmelerin ardından bir konuşma yaptı.

Hürmüz'deki İran ablukasına dair konuşan Hegseth, "İran limanlarından gelen tüm gemiler geri çevriliyor. Şimdiye kadar 34 gemi geri çevrildi. Diğer ülkelerden gemilerin geçişine izin veriyoruz. Yaptırım listesindeki gemilere el koyuyoruz ve buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerine de değinen ABD'li bakan, “Zaman İran'ın aleyhine işliyor, hala akıllıca bir anlaşma yapmak için fırsatları var. İran tarihi bir anlaşma yapabilir ya da hassas ekonomisinin çöküşünü izleyebilir, top onların sahasında.” dedi.

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce “İslamabad Görüşmeleri” olarak anılan temaslar, Pakistan’ın arabuluculuğunda her iki taraftan üst düzey heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Ancak nükleer program ve bölgesel güvenlik gibi temel başlıklarda uzlaşı sağlanamamıştı.

Yetkililer, Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla diplomatik temasların yeniden canlandırılmasını değerlendiriyor.