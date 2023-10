İran Dışişleri Bakanı: Bölgede yeni gelişmelere tanık olabiliriz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, bölgesel turu kapsamında gittiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.



Filistin ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in tamamen kuşattığı Gazze'ye yönelik katliama giriştiğini ve ABD başta olmak üzere bazı tarafların da Tel Aviv yönetimine destek verdiğini hatırlatan Abdullahiyan, "Bu şartlarda her türlü ihtimal gerçekleşebilir ve bölgede yeni gelişmelere tanık olabiliriz." dedi.



Abdullahiyan, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"nun tamamen Filistinlilere özgü ve İsrail yönetiminin radikal yaklaşımlarından kaynaklanan koşulların bir sonucu olduğunu vurguladı.



Filistinlileri desteklemeye yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Abdullahiyan, Gazze halkına yardım ulaştırmak için Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas halinde olduklarını ve aynı zamanda bölge ülkeleriyle istişareler yaptıklarını belirtti.



İranlı bakan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının durdurulmasının zorunlu olduğunu ve bu hedefe ulaşmada Irak'ın rolünü de çok önemli bulduklarını kaydetti.



Bazı ülkelerin yetkililerinin Tahran'a bölgede yeni bir cephe açılmasının ihtimalini sorduklarını aktaran Abdullahiyan, "Biz de onlara gelecekteki olasılıklara ilişkin cevabın, Siyonist rejimin Gazze'deki eylemlerine bağlı olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.



Irak Başbakanı Sudani ise ülkesinin Filistin'i her zaman desteklediğini ifade ederek, "Gazze'deki durumun bakanlar ve hatta cumhurbaşkanı düzeyinde incelenmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü bir toplantı düzenlemesini destekliyoruz ve bunun yapılması için her türlü yardıma hazırız." dedi.



Abdullahiyan, Bağdat'taki temaslarının ardından Lübnan'a hareket etti.

