İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile UAEA Başkanı Grossi, New York'ta görüştü

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a giden Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya gelerek Tahran- UAEA etkileşimlerinin son durumunu ele aldı.



İran'ın nükleer meseleye ilişkin "iyi niyetine ve sorumlu yaklaşımına" işaret eden Erakçi, bu konuda herhangi bir ilerlemenin, ülkesine BM yaptırımlarını geri getirecek "snapback" mekanizmasını işleten Avrupa ülkelerinin sorumluluk almasına ve "aşırı taleplerinden" vazgeçmelerine bağlı olduğunu belirtti.



UAEA Başkanı Grossi de İran'ın özellikle Kahire Mutabakatına ilişkin Ajans ile etkileşimindeki olumlu yaklaşımını övdü ve gerginliğin tırmanmasını önlemek için ilgili tüm tarafların diplomatik kapasitelerini kullanma yönünde çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.



Grossi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.



Grossi, BM Genel Kurulu toplantısı marjında, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Tahran'ın nükleer programı hakkında yoğun istişareler yaptıklarını bildirdi.