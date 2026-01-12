İran Dışişleri Bakanı, "Her şey kontrol altında"

İran'da protestolar 16. gününe girerken göstericilerle rejim güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Dünya çapında büyük yankı uyandıran protestolar hakkında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi konuştu.

Arakçi, “haftasonu boyunca şiddet arttı” ifadelerini kullandı. Durumun kontrol altında olduğunu söyleyen İran Dışişleri Bakanı, “teröristler protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef aldı” diye konuştu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehditlerine gönderme yaptı, “Trump'ın müdahale mesajından sonra protestolar müdahaleye bahane olsun diye kanlı bir hal aldı” dedi.

İran Dışişleri Bakanı ABD'nin müdahale tehditlerine karşılık da verdi, “Savaşa da hazırız diyaloğa da” diye konuşan Arakçi, ülkedeki internet kesintisi hakkında da bilgi verdi. “Güvenlik yetkilileriyle koordineli şekilde internet servisinin yeniden sağlanacak” ifadelerini kullandı.

İran'da protestolar sürerken bölgedeki insan hakları örgütleri 500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürüyor.