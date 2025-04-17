İran Dışişleri Bakanı, Moskova’da: Putin’e Hamaney’den mesaj getirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomatik temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.



Arakçi’nin ziyareti ABD ve İran arasında bu cumartesi günü İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak ikinci tur nükleer görüşmeleri öncesinde gerçekleşirken, Arakçi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e İran’ın dini lideri Ali Hamaney’de mesaj getirdiği belirtildi. Arakçi, Moskova'ya ziyaretinde ABD-İran görüşmelerine ilişkin meseleleri de ele almayı planladığını anlattı.



İran devlet haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Arakçi, Hamaney’in Putin’e mektubunda uluslararası, bölgesel ve ikili konuların yer aldığını bildirdi. Arakçi, İran’ın her zaman nükleer meselelerde Rusya’ya danıştığını sözlerine ekledi. Arakçi’nin Telegram kanalında da Moskova’ya vardığı anların görüntüleri yer aldı.



İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER 19 NİSAN’DA ROMA’DA



ABD’yi İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çeken dönemin başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk haftalarında İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu Hamaney'e göndermişti. İran, geçen ay gönderilen mektuba Umman üzerinden yanıt vermişti.



İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.



Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış ancak İran tarafı istişareler sonucunda müzakerelerin yeniden Umman’da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu. İran basınına dün yansıyan haberlerde, ikinci tur görüşmelerin Roma’da yapılacağı teyit edilmişti.



TARAFLAR NE DİYOR?



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın önceki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti. Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini ifade etmişti.

