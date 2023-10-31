İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1 Kasım'da ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın İranlı mevkidaşıyla, başta Filistin'deki gelişmeler olmak üzere gündemdeki bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele alması öngörülmektedir.''

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