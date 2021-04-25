İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Covid-19 aşını stoklamakla suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılarının dağıtılması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtirken ABD'yi de ihtiyacından fazla aşıyı stoklamakla itham etti.



Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Küresel Covid-19 salgınına küresel aşılama programıyla yanıt verilmeliydi." ifadelerini kullandı.



"AŞI STOKÇULUĞU KİTLESEL KATLİAMDIR"

Yaptırımlar nedeniyle İran, İsrail'in art niyeti nedeniyle de Filistinliler başta olmak üzere pek çok ülkenin salgında kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığına dikkati çeken Zarif, "ABD'nin aşı fazlalığı var. Aşı stokçuluğu kitlesel katliamdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DE YETİŞKİNLERİN YARISI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU



Beyaz Saray corona virüs çalışma grubu da günde ortalama 3 milyondan fazla aşı yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, ABD'de 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 50,4'ünün en az bir doz corona virüs aşısı oldu.



Öte yandan nüfusu 83 milyonu bulan İran'da, şu an kadar toplam 161 bin doz corona virüs aşısı yapıldı.



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