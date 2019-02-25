Son dakika haberi! Cevad Zarif açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Zarif, "Son yıllarda eksik kaldığım noktalar nedeniyle herkesten özür dilerim" dedi. İran halkına ve yetkililerine teşekkür etti.
Zarif neden istifa ettiğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Cevad Zarif 2013'ten bu yana İran Dışişleri Bakanı'ydı.
2002-2007 yılları arasında İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürüten Zarif, İran'ın Batı ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmanın da baş müzakerecisiydi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti
Dünya
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevinden istifa etti.
Son dakika haberi! Cevad Zarif açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Zarif, "Son yıllarda eksik kaldığım noktalar nedeniyle herkesten özür dilerim" dedi. İran halkına ve yetkililerine teşekkür etti.