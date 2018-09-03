Tasnim haber ajansı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriyeli yetkililerle görüşmeler yapmak için Şam'a gittiğini duyurdu.
Geçen hafta da İran savunma bakanı, Suriye'ye gitmiş, Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı.
Anlaşma, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının süreceğine işaret ediyor. İran cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı üçlü zirveye ev sahipliği yapacak.
Suriye ordusunun İdlib'e operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde toplanacak zirve kritik önem taşıyor. Cevad Zarif'in Şam ziyareti zirvenin hemen öncesinde gerçekleşiyor.
İran Dışişleri Bakanı Zarif Suriye'de
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif cuma günü ülkesinde yapılacak Suriye zirvesi öncesi Şam'a gitti.
Tasnim haber ajansı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriyeli yetkililerle görüşmeler yapmak için Şam'a gittiğini duyurdu.