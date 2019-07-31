İran'ın başkent Tahran'da gazetecilere konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki ve ABD'nin ayrılmasından sonraki taahhütlerine bağlı kalmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Avrupa Birliği ülkeleri, ABD'nin çıkarlarına göre değil, verdiği sözlere göre hareket etme cesaretini göstermelidir" dedi.
Cevad Zarif, "Mevcut şartlarda Avrupa Birliği sözlerini yerine getirmediği takdirde İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır" şeklinde konuştu.
Zarif, İran’ın kendi petrolünü satarak gelirlerini toplayabileceğini, Avrupalı ortaklarının garanti etmesi gerektiğini de belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten AB'ye nükleer anlaşma uyarısı
NTV HaberDünya
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmayı korumaması halinde İran'ın taahhütlerini daha da azaltacağını söyledi.
İran'ın başkent Tahran'da gazetecilere konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki ve ABD'nin ayrılmasından sonraki taahhütlerine bağlı kalmadığını söyledi.