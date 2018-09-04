İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif olası İdlib operasyonuyla ilgili konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif muhaliflerin kontrolü altındaki son toprak parçası İdlib'deki durumun hassas olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "İdlib'den teröristleri en az can kaybıyla çıkarmak için çaba gösteriyoruz" dedi.