İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten nükleer anlaşma diplomasisi

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir araya gelen Borrell ve Zarif, Yeni Delhi'de İran nükleer anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.



Borrell, muhatabına AB'nin anlaşmayı korumaktan yana olduğunu belirterek, anlaşmanın Orta Doğu'da yükselen tansiyondan dolayı her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.



Taraflar, yakın iletişim halinde kalma konusunda mutabık kaldı.





ZARİF HİNTLİ MEVKİDAŞI İLE NÜKLEEAR ANLAŞMAYI GÖRÜŞTÜ

Ardından Zarif, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile nükleer anlaşmayı görüştü.



İran devlet medyasındaki haberlere göre, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile bir araya geldi.



Görüşmede, nükleer anlaşma ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.



Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Yeni Delhi'de Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, Zarif-Payne görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.



Zarif, Yeni Delhi'deki temasları kapsamında dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Danimarka Dışişleri Bakanı Jip Koofod, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ve Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya gelmişti.



NÜKLEER ANLAŞMA



İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya (P5+1) arasında 2015'te, Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma imzalanmıştı.



Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.



Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan Tahran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.



Tahran yönetimi, yaptırımların kalkması ve menfaatlerinin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.



İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." denilmişti.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmemekle suçlayarak, "İran, bu 3 ülkenin yapıcı olmayan adımlarına karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir." ifadelerini kullanmıştı.

