İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Esad'in daveti üzerine Şam'a resmi ziyaret düzenleyen Zarif, Şam Havalimanı'nda rejimin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad tarafından karşılandı.



Havalimanında ziyaretle ilgili gazetecilere açıklama yapan Zarif, "Bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili koordinasyonu sağlamak ve iki ülke cumhurbaşkanlarının arasında varılan anlaşmaların icrası için Suriye'yi ziyaret ediyorum. Aynı hedeflerle Türkiye'yi de ziyaret edeceğiz" dedi.



Zarif'in bir günlük Şam ziyareti çerçevesinde Esad'le de bir araya geleceği belirtildi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye'deki temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.