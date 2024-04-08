İran Dışişleri Bakanı'ndan Şam'a ziyaret

Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Görüşmede, Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırı da gündeme geldi.



Abdullahiyan, mevkidaşı Faysal el-Mikdad, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesinde yeni konsolosluk binasının açılış törenine katıldı.



Tören sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Abdullahiyan," Siyonist yapının Şam'daki İran Konsolosluğuna karşı işlediği son terör suçu, ABD’nin savaş uçakları ve füzeleri ile yapıldı." dedi.



İsrail, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.



Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetmişti.