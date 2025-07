İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Halk öfkeli, kimse müzakereden söz edemiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Sky News’e yaptığı açıklamada İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ile nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın "İran’ın nükleer nükleer programını 1 ila 2 yıl kadar gerilettik" iddiasını değerlendiren Bekayi, "Bence önce neyin yaşandığını doğru anlamalıyız. İsrail ve ardından ABD, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi hedef alarak iğrenç bir saldırı düzenledi. Son 12 günde İran halkına sebepsiz ve ani saldırılar yapıldı, birçok vatandaşımız şehit oldu, yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti ve nükleer tesislerimiz ağır hasar aldı. Oysa tesislerimiz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın en sıkı denetimleri altındaydı ve saldırılar için hiçbir gerekçe yoktu. Bu pervasız ve hukuksuz eylem, uluslararası hukuka, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) ve 2015’te ABD’nin sunduğu, İran’ın barışçıl nükleer programını onaylayan BM’nin 2231 sayılı kararına ağır darbe vurdu." ifadelerini kullandı.



"SALDIRILAR DİPLOMASİ SÜRECİNİ HEDEF ALDI"



Bekayi, saldırıların hukukun üstünlüğüne ve diplomasiye ağır bir darbe olduğunu vurgulayarak, "Biz diplomatik bir sürecin içindeydik. Pazar günü ABD ile Maskat’ta görüşmemiz planlanmıştı, ancak cuma günü ülkemiz aniden bu savaş eylemine maruz bırakıldı. ABD’liler ve diğerleri kendilerini İsraillilerden ayırmaya çalıştı, hatta bazıları durumdan haberleri olmadığını iddia etti. Ancak şimdi herkes, bunun İsrail ve ABD arasında bir iş bölümü olduğunu görüyor. Sonrasında ABD de barışçıl nükleer tesislerimize saldırarak bu saldırıya katıldı" şeklinde konuştu.



"DİPLOMASİ ASLA SONA ERMEZ"



ABD ile müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Bekayi, "Diplomasi asla sona ermez, hatta savaşın en yoğun anında bile. Dışişleri Bakanımız Sayın Arakçi, Cenevre’ye giderek üç Avrupalı yetkili ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmeler yaptı. Avrupa’daki ortaklarımızla her zaman iletişim halindeyiz. Ancak önemli olan, bu yaşananlardan ders çıkarmamız gerektiğidir." dedi.



"HALK ÖFKELİ, KİMSE MÜZAKEREDEN SÖZ EDEMİYOR"



Müzakere konusundan önce yaşananlara odaklandıklarını belirten Bekayi, "Halkımız, olup bitenden dolayı hem şokta hem de öfkeli. 12 gün süren saldırılar ve buna karşı verilen savunmada kaybettiğimiz sevdiklerimiz için hala cenaze törenleri düzenliyoruz. Her şey değerlendiriliyor ancak şu an kamuoyu o kadar öfkeli ki kimse müzakereler ya da diplomasiden bahsetmeye bile cesaret edemiyor" dedi.



"DOLAYLI TEMASLAR SÜRÜYOR"



ABD medyasının, Washington ile Tahran'ın gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da nükleer görüşmeleri yeniden başlatacakları yönündeki iddialarına da cevap veren Bekayi, "Dolaylı temasların sürdüğünü biliyorum. Dışişleri Bakanımız Umman, Katar ve diğer ülkelerle görüşüyor. Dediğim gibi diplomasi asla sona ermez. Ne olacağını bekleyip görmek zorundayız. Bir sonraki müzakere turuna hazırlanırken, 13 Haziran’da yaşadığımız gibi ani saldırıların tekrarlanmayacağından emin olmalıyız." şeklinde konuştu.