İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani: İsrail'i cezalandırmak gerekli

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, geçen hafta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğramıştı.

Suikast sonrası Ortadoğu'da tansiyon yükseldi.

İarn ve bölgedeki müttefikleri ilk açıklamalarında "intikam" sözü verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise bugün yeni bir açıklama yaptı.

Kenani, Tahran'ın gerginliği tırmandırmak istemediğini belirtti.

Ancak İsrail'i cezalandırmanın gerekli olduğunu söyledi.