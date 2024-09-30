İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in hiçbir suç eylemini cevapsız bırakmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında Lübnan'daki saldırıları değerlendirdi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Abbas Nilforuşan'ın öldürülmesine atıfta bulunan Kenani, İran'ın İsrail'in hiçbir suç eylemini cevapsız bırakmayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupalı liderlerin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık verilmemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini açıkladı. Ancak Pezşkiyan, bu sözü yerine getirmediklerini söyledi.

Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak" dedi.



Pezeşkiyan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Şehit Haniye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır."