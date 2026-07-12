İran Dışişleri: Umman ile Hürmüz'ün güvenliği konusunda anlaştık

İran ile Umman , Hürmüz Boğazı 'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak bir anlayışa ulaşmak amacıyla görüşmeleri sürdürme kararı aldı. Cumartesi günü Maskat'ta gerçekleştirilen üst düzey müzakerelerde, boğazdaki trafik düzenlemeleri ve deniz güvenliği ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtta, İran ve Umman dışişleri bakanlarının Cumartesi günü Maskat'ta bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmelerin, Hürmüz Boğazı 'na kıyısı olan iki ülke arasında, bu geçitteki trafik yönetimi ve seyrüsefer düzenlemelerinin koordinasyonu amacıyla yapıldığını kaydetti .

Her iki ülkenin hukuki ve teknik heyetlerinin de katıldığı bu görüşmelerde, kıyı devletlerinin egemenlik hakları ve uygulanabilir uluslararası hukuk çerçevesinde, İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın 5. maddesi hükümleri de dikkate alınarak Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği ve emniyetinin sağlanması konuları ele alındı.

"TEK TARAFLI KARARLAR DÖNEMİ KAPANDI"

Görüşmelerin detaylarını aktaran Bekai şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı'ndaki gelecekteki trafik düzenlemelerinin, iki kıyı ülkesi arasında istişare edilerek ve özellikle ABD-Siyonist rejim tarafından dayatılan savaş ile bunun boğazdaki seyrüsefer güvenliği üzerindeki yansımaları başta olmak üzere, son birkaç ayda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini vurgulamaktadır."

Bekai, Umman ve İran'ın seyrüsefer güvenliğine ilişkin ortak bir mutabakata varmak için siyasi, teknik ve hukuki düzeydeki müzakereleri sürdürme kararı aldığını teyit etti.

Sözcü ayrıca, son aylarda ABD-İran müzakerelerinde arabuluculuk rolü üstlenen bölge ülkelerinden Katar'a ait bir heyetin de görüşmelerin bir bölümünde hazır bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün yaptığı açıklamada, tek taraflı anlaşmalar döneminin kapandığını belirterek ABD'ye taahhütlerine bağlı kalması yönünde doğrudan bir mesaj gönderdi.

Galibaf, ABD yönetimini hedef alarak "Sizlere sözlerinizi ve taahhütlerinizi yerine getirmenizi, aksi takdirde bedel ödemek zorunda kalacağınızı söylemiştik. Şimdi gerçeklerle yüzleşmek zorundasınız" dedi.

Meclis Başkanı Galibaf'ın bu açıklamaları, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM), cumartesi gecesi yarısı İran'a yönelik bu hafta içindeki üçüncü dalga hava saldırılarını başlattığını duyurmasının beraberinde geldi.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıların, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bayraklı "GFS Galaxy" konteyner gemisini hedef almasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini savunuyor.

Saldırılar sırasında ülkenin güneyindeki Cask şehrinde 10'dan fazla, Buşehr eyaletinin farklı bölgelerinde ise 12 patlama sesi duyulduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce yaptığı açıklamada, Tahran yönetimine ateşkes anlaşmasının sona erdiğini resmi olarak bildirdiklerini ancak görüşmelerin süreceğini kaydetmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI YİNE KAPATILDI

Bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasıyla birlikte, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine geçici olarak kapattığını ve gemi geçişlerini engellediğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, bu kararın ikinci bir emre kadar ve ABD'nin bölgedeki müdahaleleri tamamen sona erene kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yabancı güçlerin müdahalelerine ve boğazda gemiler için yasa dışı rotalar dayatma girişimlerine karşı daha önce yapılan uyarılar hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç saat önce, bazı gemiler yabancı tarafların kışkırtmasıyla belirlenen rotanın dışına çıkmaya çalışmış ve rotalarını düzeltmeleri yönündeki uyarılara uymamıştır. Bu gemilerden birinin seyrüsefer sistemlerini kapatarak deniz güvenliğini tehlikeye atması üzerine uyarı ateşi açılmış ve gemi durdurulmuştur."

Bu gelişmenin ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldıklarını açıklayan Devrim Muhafızları, bölgeye yönelik her türlü yeni saldırı veya bu durumu fırsat bilerek İran'a yönelik bir operasyon düzenleme girişiminin, düşmanın bölgedeki yeni üslerinin vurulması da dahil olmak üzere çok daha güçlü bir yanıtla karşılaşacağını duyurdu.

Açıklamada, bu müdahalenin doğuracağı tüm sonuçlardan ABD ve İsrail ile birlikte topraklarını bu güçlerin askeri üslerine açan ülkelerin sorumlu olacağı belirtildi.

Bu sırada, ABD merkezli Axios haber portalının bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye füze fırlattığı ve gemide hasar oluştuğu iddia edildi.

Portal, Trump yönetiminin İran'dan Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere açık olduğunu kamuoyuna resmen ilan etmesini ve ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.