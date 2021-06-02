İran donanmasının en büyük gemisi yanarak battı

İran donanmasına ait en büyük geminin alev aldığı ve Umman Denizi'nde battığı bildirildi.



"Hark" adlı askeri geminin Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtilirken yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.



Fars ve Tasnim haber ajansları, İran'ın ana petrol terminali olarak hizmet veren adanın adını taşıyan destek savaş gemisi Kharg'ı kurtarma çabalarının başarısız olduğunu söyledi.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI



Fars haber ajansı, yangının sabah 02.25 civarında başladığını ve itfaiyecilerin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtti.



Geminin, İran Körfezi'nin dar ağzı olan Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Umman Körfezi'nde, Tahran'ın yaklaşık bin 270 kilometre güneydoğusunda, İran'ın Jask limanı yakınlarında battığı açıklandı.



MÜRETTEBAT KURTARILDI



İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.



Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.