İran düğümü Türkiye'de çözülebilir. Beyaz Saray doğruladı ABD ile İran görüşecek

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye’nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor.



Amerikan Axios haber sitesinde yer alan haberde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.

Bu iddia daha sonra, Axios'a göre, Beyaz Saray tarafından doğrulandı.



Haberde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.

Trump, İran'ın kendileri ile konuştuğunu belirtirken, "Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

“BAŞKAN TRUMP İLE AYNI FİKİRDEYİZ”



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Amerikan CNN kanalındaki röportajında dost ülkelerin Tahran ve Washington arasında güven inşası için çabaladığını aktardı.

Arakçi, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmaya taraftar olduklarını belirterek, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün" dedi.

ABD BASININDA TRUMP'I KIZDIRAN ANALİZ

New York merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'a saldırıdan önce, misilleme ihtimaline karşılık, bölgedeki üslerinde savunma sistemlerini daha güçlü hale getirmesi gerektiği belirtildi.

Haberde, "ABD'li yetkililer, İran'a yönelik Amerikan hava saldırılarının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini, çünkü Pentagon'un İran'ın misillemesi ve olası uzun süreli bir çatışma durumunda İsrail'i, Arap müttefiklerini ve Amerikan güçlerini daha iyi korumak için ek hava savunma sistemlerini konuşlandırma aşamasında olduğunu söylüyor" ifadeleri kullanıldı.