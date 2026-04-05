İran, Dünya Kupası'na gidebilecek mi? İranlı Bakan FIFA'ya mesaj verdi

İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, İran milli takımınına dair açıklamalarda bulundu. Bakan, İran'ın Dünya Kupası'na katılım için FIFA'dan güvence beklediğini söyledi.

Donyamali, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak için FIFA ile görüşmeler yürütmesi hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'deki maçlarımızı Meksika'da oynamaya yönelik FIFA'ya yaptığımız talebimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak henüz bir cevap almış değiliz. Kabul edilirse, İran’ın Dünya Kupası'na katılımı kesinlik kazanacaktır. Fakat FIFA henüz geri dönüş yapmadı." dedi.

İranlı mili futbolcuların Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüğünü belirten Donyamali, "Spor bakanı olarak İran Futbol Federasyonu ile futbol takımını Dünya Kupası için hazır tutacağız. Ancak son kararı devletimiz verecektir." ifadelerini kullandı.