İran, Dünya Kupası'na gidebilecek mi? İranlı Bakan FIFA'ya mesaj verdi
05.04.2026 11:34
İran milli futbol takımı
Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı hala belirsizliğini korurken, İranlı Bakan güvence istedi.
İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, İran milli takımınına dair açıklamalarda bulundu. Bakan, İran'ın Dünya Kupası'na katılım için FIFA'dan güvence beklediğini söyledi.
Donyamali, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak için FIFA ile görüşmeler yürütmesi hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'deki maçlarımızı Meksika'da oynamaya yönelik FIFA'ya yaptığımız talebimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak henüz bir cevap almış değiliz. Kabul edilirse, İran’ın Dünya Kupası'na katılımı kesinlik kazanacaktır. Fakat FIFA henüz geri dönüş yapmadı." dedi.
İranlı mili futbolcuların Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüğünü belirten Donyamali, "Spor bakanı olarak İran Futbol Federasyonu ile futbol takımını Dünya Kupası için hazır tutacağız. Ancak son kararı devletimiz verecektir." ifadelerini kullandı.
“GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAYAN EV SAHİBİ OLMAMALI”
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmasını eleştiren Donyamali, "Trump çok çelişkili sözler sarfediyor, konuştukları çok tezat. Ahlaki ve etik olarak dengesiz konuşmalar yapıyor. Hal böyleyken FIFA’nın ilgili mevzuatına göre ilgili ülkede güvenlik sağlanmalı. Ancak Dünya Kupası yakın zamanda gerçekleşecek ve bu süre içinde güvenceler verilmesi soru işareti teşkil ediyor. Şartlar böyleyken İran'ın ABD'de oynayacağı Dünya Kupası maçlarına katılım olasılığı çok düşük. Ama ilgili güvenlik teminatı verilirse İran'ın Dünya Kupası’na katılma kararını devletimiz alacaktır."
Bir ülkede Dünya Kupası'na katılan herhangi bir milli takımının güvenliğinin FIFA tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten Donyamali, aksi takdirde FIFA'nın ABD'deki Dünya Kupası maçlarının oynanmasına izin vermemesi gerektiğini kaydetti.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuva planına göre İran grup maçlarını ABD'de oynayacak.
"İSRAİL'E ÇİFTE STANDART"
İranlı Bakan, "İsrail bilindiği üzere ABD tarafından destekleniyor. Son 9 ayda iki farklı dönemde İran’a saldırılmış olmasına rağmen yapılan çifte standardı görebiliyoruz. Gazze'de de saldırılar düzenlendi ve 80 binden fazla Gazzeli öldürüldü, katliama maruz bırakıldı. Bu çifte standart sporda da uygulanıyor."" dedi. Uluslararası kuruluşların İsrail'e yaptırım uygulama hususunda karar alamaması hakkında ise Donyamali, "Uluslararası kuruluşlar ve BM Güvenlik Konseyi çifte standart uyguluyor. Ya susuyor ya da mağduru, saldırganın lehine mahkum ediyor. Bu, uluslararası camianın yok hükmünde olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.