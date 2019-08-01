Tİran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" tanıttı.

Tek parça halindeki el dokuması halı için 70 farklı boya kullanıldığı, ağırlığının 3 ton olduğu ve 10 santimetrede 60 düğüm atılarak dokunduğu kaydedildi.

Yapımı 6 senede tamamlanan halı, Tebriz'de 4 Ağustos'a kadar devam edecek ı Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda ziyarete açık olacak.

İran medyası söz konusu halıyı "dünyanın tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı" olarak nitelendiriyor.