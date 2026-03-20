İran duyurdu. Devrim Muhafızları sözcüsü öldürüldü

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları'nın sözcüsü Ali Muhammed Naini'nin öldürüldüğünü duyurdu.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEF ALINIYOR

Yabancı liderlere yönelik suikastlerin uluslararası hukuka aykırı.

Ancak çatışmaları kısaltmayı ve baskıcı rejimleri zayıflatmayı isteyen ABD ve İsrail gibi daha güçlü devletlere suikastlar cazip geliyor.

İsrail istihbaratı, Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani'nin başkent çevresindeki bir sığınakta diğer yetkililerle birlikte bulunduğunu tespit ederek füze saldırısı düzenledi. Aynı gece, Besic güçlerinin lideri Gulam Rıza Süleymani de yine alınan istihbarat doğrultusunda hedef alınarak öldürüldü.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler

- Dini lideri Ali Hamaney

- Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

- Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

- Savunma Bakanı Ali Nasırzade

- İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

- Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

- Devrim Muhafızları’nın Komutanı Muhammed Pakpur

- Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani