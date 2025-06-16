İran duyurdu: Tahran'da İsrail ajanlarının drone üretim atölyesi bulundu

İsrail'in "Yükselen Aslan" operasyonunda Tahran yakınlarına kurduğu bir drone (insansız hava aracı) üssünün önemli pay sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından, İran güvenlik güçleri başkentte bir drone üretim atölyesini bastı.

Tespit edilen atölyenin devlet televizyonunun yayınladığı görüntülere göre, Tahran'ın Rey ilçesindeki üç katlı tesise yapılan baskında çok sayıda drone parçası ve patlayıcılar görüldü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde başka drone atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

İRAN AJANLARA KARŞI TEYAKKUZDA

Öte yandan, başkent Tahran'da yollarda kontrol noktaları kurulurken şüpheli araçlar aranıyor.

İsrail’in saldırılarının bir kısmı mini kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenleniyor.



İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı öldü. Toplam sivil kaybı ise 224 olarak açıklandı.



İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

