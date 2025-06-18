İran duyurdu: Tahran'da Mossad ajan timi yakalandı

İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırıları ve İran'ın "Gerçek Vaat" ismini veridği misillemesiyle başlayan savaş altıncı gününde de devam ediyor.

Karşılıklı saldırıların yanı sıra iki ülke de bir yandan istihbarat faaliyetlerine devam ediyor.

İran, başkent Tahran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğünü iddia ettiği bir grubun gözaltına alındığını duyurdu.



Baharistan Kaymakam Yardımcısı Murad Muradi, konuya ilişkin Tesnim Haber Ajansı'na bilgi verdi.

"EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI"

Kaymakam Yardımcısı Muradi, "Eylem hazırlığındaki Mossad’a bağlı bir terör timi, Tahran'ın Baharistan ilçesine araçla giriş yaparken yakalandı." dedi.

Muradi, şüpheli araçta yapılan ilk incelemede büyük miktarda patlayıcı madde, hedefleme sistemlerine sahip mini dronlar, ileri seviye savaş silahları, gelişmiş haberleşme ekipmanları ve uzaktan kumandalı sistemlerin ele geçirildiğini söyledi.

"İNTİHAR SALDIRISI" İDDİASI

İranlı yetkili, söz konusu grubun bu ekipmanlarla kalabalık merkezlerde büyük çaplı intihar saldırıları düzenlemeyi planladıklarını öne sürdü.

İran emniyet güçleri geçen günlerde Tahran'a bağlı Reyşehri'nde 2 ve Elborz eyaletinde 2 kişinin Mossad adına çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.