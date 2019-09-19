Fars Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da İran-Irak Savaşı'nda görev yapan komutanların katılımlarıyla düzenlenen Savaş Komutanları 31'inci Konferansı'nda konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "Ülkedeki ekonomik şartlar savaş zamanından daha zor durumda." dedi.



Sekiz sene süren İran-Irak savaşındaki şartların bugünden daha iyi olduğuna söyleyen Zengene, "O dönemde petrol satıyorduk, parası bankalara ulaşıyor ve mal alabiliyorduk. Ülke ekonomisi işliyordu. Sorun sadece hava saldırılarıydı. Fakat bugün, bizim petrol satışı yapamamamız, banka işlemleri gerçekleştirememiz ve bize mal satışının engellenmesi için çaba sarfediyorlar. Bu nedenle şu anki şartlar, savaştan on kat daha zor." ifadelerini kullandı.



İran rejimi kaşıtı Halkın Mücahitleri örgütünün Beyaz Saray'a nüfuz ettiğini dile getiren Zengene, ABD, İsrail ve Halkın Mücahitleri örgütünün İranla savaş halinde olduğunu belirtti.



İran'ın 67 yaşındaki Petrol Bakanı Zengene, şunları kaydetti:



"Bu savaşın adını kendi yaşıtlarım için 'Son Savaş' koydum. Düşmanın ekonomik savaşı olan bu son savaşta tüm gücümü kullanmam gerektiğine inanıyorum."