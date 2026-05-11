İran, eski milli takım kaptanının mal varlığına el koydu

İran , sürgünde yaşayan ve Tahran 'ı şiddetle eleştiren eski milli takım kaptanı Ali Karimi'nin mal varlığına el koyduğunu açıkladı.

İranlı yetkililer Ali Karimi ile bağlantılı olduğu iddia edilen 6 mülke el konulduğunu duyurdu.

İranlı yetkililer Ocak ayındaki protestoların ardından ve İsrail ile ABD arasındaki savaşın arka planında, ulusal güvenliğe karşı hareket ettiği düşünülen kişilerin mal varlığına el konulacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Kariyeri boyunca Al-Ahli, Bayern Münih, Schalke 04 gibi kulüplerde oynayan Karimi, sosyal medya paylaşımlarında Tahran rejimine karşı protestoları desteklemiş ve 1979 İran İslam Devrimi'yle devrilen monarşiye de destek vermişti.

İRAN MEDYASI: KARİMİ BİR VATAN HAİNİ

İranlı Mizan haber ajansı, Karimi'yi "son yıllarda düşmanı desteklemekte yoğun olarak aktif olan vatan hainlerinden biri" olarak tanımladı.

Açıklamada, Karimi'ye ait 2 ticari mülk ve 4 konutun "halkın yararı için yargı kararıyla tespit edilip el konulduğu" belirtildi. 2022'de İran'dan ayrıldıktan sonra Körfez'de yaşadığı düşünülen Karimi henüz bir açıklama yapmadı.

Karimi, 2022'de, kadınlar için geçerli olan katı kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanan Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü üzerine o yıl patlak veren protestoları desteklediği gerekçesiyle İranlı yetkililer tarafından gıyaben suçlanmıştı.

Nisan ayında, İranlı yetkililer Avustralya'da sığınma talebinde bulunduktan sonra geri çeken İran kadın futbol takımının kaptanı Zahra Ghanbari'nin varlıklarının serbest bırakıldığını açıklamıştı.