İran füzelerinde Kuzey Kore tasarımı: "Avrupa'ya ulaşacak silahlar üretiliyor"

İran'ın, Kuzey Kore'nin tasarımlarına dayanarak Avrupa'ya ulaşabilecek 2 bin 800 kilometrelik menzile sahip nükleer silahları gizlice ürettiği iddia ediliyor.



Kuzey Kore'nin İran'a tasarımlarını verdiği ve bu tasarımların nükleer füzeler geliştirmekte kullanıldığı ortaya çıktı.



The Telegraph'ın haberine göre, İran Ulusal Direniş Konseyi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun nükleer silah programını nasıl geliştirdiğine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

İLETİŞİM UYDUSU GİBİ GİZLENİYOR



İki tesisin iletişim uydusu fırlatma tesisi olarak gizlendiği, ancak füzelerin üretimini hızlandırmak için kullanıldığı belirtildi.



Bunların İran'ın nükleer silah bölümü olan İleri Savunma Araştırmaları Örgütü tarafından kontrol edildiği düşünülüyor.

ORDU NÜKLEER SİLAHLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



İran'ın Şahrud kentine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ilk savaş başlığı üssü bulunuyor. Burada, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nden uzmanlar, Ghaem-100 roketiyle bin 800 mil yol alabilen bir nükleer füze üzerinde çalışıyorlar.



Bu silahlar geliştirmek, İran'ın menzilinde İsrail gibi tehdit oluşturan ülkelerin bulunduğu bölgeleri hedef almasına olanak tanıyacaktır.

FÜZE DENEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR



Telegraph'ın haberine göre, şu ana kadar üç başarılı füze denemesi gerçekleştirildi ve daha gelişmiş Ghaem-105 füzesinin testlerinin önümüzdeki birkaç ay içinde yapılması planlanıyor.



Bir diğer tesis ise Kuzey Kore'nin 18 metre uzunluğundaki UNHA-1 roketine benzeyen Simorgh füzelerinin üretiminde kullanılıyor. İddiaya göre alanın büyük bir kısmı, yapılan herhangi bir çalışmayı istihbarat gözetiminden gizlemek amacıyla yer altında bulunuyor.