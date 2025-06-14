İran füzesi Irak'a düştü

İsrail'in dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısının ardından İran ordusunun misilleme için başlattığı "Gerçek Vaat 3" operasyonu da devam ediyor.



Tahran'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 329 kişinin yaralandığı saldırıların ardından İran İsrail'e droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzeyle saldırdı.



İsrail'in "Demir Kubbe"sinin bir çoğunu engellediği füzelerin bazıları Tel Aviv'de bazı bölgelere isabet etti.



İran'dan İsrail'e atılan bir füzenin parçası da Irak'ın güneyindeki Necef ilinde boş bir araziye düştü.