İran, “Gazze” adlı yeni İHA’sını tanıttı: 35 saat havada kalabiliyor!

İran, savunma sanayisindeki faaliyetlerini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geliştirilen ve ülkenin en ağır insansız hava aracı (İHA) olarak kabul edilen “Gazze” adlı İHA'nın tanıtıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze adlı İHA'nın “Büyük Peygamber 19” askeri tatbikatında ilk kez kullanılarak 8 hedefi başarılı bir şekilde imha ettiği belirtildi.

OPERASYON MENZİLİ 4 BİN KİLOMETRE



Gazze adlı İHA'nın 22 metre kanat açıklığına ve 3 bin 100 kilogram kalkış ağırlığına sahip olduğu, 35 saat boyunca havada kalabildiği ve saatte 350 kilometre hıza ulaşabildiği aktarıldı.

Operasyon menzilinin 4 bin kilometre olduğu ifade edilen İHA'nın, 500 kilogram yük taşıma kapasitesine ve 12 bomba taşıyabilme yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

Elektronik harp sistemleriyle donatılan İHA'nın yalnızca saldırı değil, aynı zamanda keşif görevlerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlandığı vurgulandı.