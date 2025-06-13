İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri kimdir?

İran topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Gelişmenin ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkeye yapılan bu saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek misilleme yapılacağının sinyalini verdi.



BAKİRİ KİMDİR?



Tümgeneral Muhammed Bakıri, asıl adı Muhammed Hüseyin Afşordi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmış, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli bir İran askeri subayıydı.



Muhammed Bakıri, İran-Irak Savaşı'na kadar uzanan tecrübeye sahip bir askeri istihbarat uzmanıydı. Siyasi coğrafya alanında doktora derecesine sahipti ve İran Yüksek Milli Savunma Üniversitesi'nde ders verdiği bildiriliyordu. 1980 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) katıldı.



Muhammed Bakıri, 28 Haziran 2016 tarihinde Genelkurmay'da istihbarat ve operasyonlardan sorumlu genelkurmay başkan yardımcılığı görevinden, Hasan Firuzabadi’nin yerine Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı görevine terfi etti.



Muhammed Bakıri'nin ağabeyi Hasan Bakıri, İran-Irak Savaşı’nda önemli görevlerde bulunmuş ve savaş sırasında hayatını kaybetmiştir.