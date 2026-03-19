İran geri adım atmıyor. "Savaş bizim şartlarımızla biter"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın “o istediği anda” sona ereceğini ifade ederken sahadaki tablo bu kararın tek taraflı olmayacağını gösteriyor.

Financial Times'ın haberinde yer alan İranlı yetkililer ve diplomatik kaynaklara göre Tahran, hızlı bir geri çekilme yerine çatışmayı kendi şartlarıyla sonlandırmayı hedefliyor.

Batılı bir yetkili, “Herkes Trump’a odaklanıyor ama kendi iradesi olan büyük bir ülke var. Rejimin varlık nedeni direnmek ve hayatta kalmak.” değerlendirmesinde bulundu.

TAHRAN İÇİN SAVAŞ VAROLUŞ MESELESİ

İran yönetimi çatışmayı doğrudan bir varoluş tehdidi olarak görüyor.

Yetkililer, ülkenin caydırıcılığını yeniden tesis etmek ve gelecekte benzer saldırıların maliyetini artırmak istediğini belirtiyor. Bu nedenle İran’ın, ABD ve İsrail’in yeniden saldırmayacağına dair garanti almadan ateşkese yanaşmayacağı ifade ediliyor.

İran’a yakın bir kaynak, “Gerekirse savaş bir yıl sürer, geri adım atmayız. İran yok olursa bölge de yok olur.” dedi.

DEVRİM MUHAFIZLARI SAHADA: ASİMETRİK SAVAŞ STRATEJİSİ

Yaklaşık 180 bin kişilik Devrim Muhafızları Ordusu, İran’ın karşı saldırılarının merkezinde yer alıyor.

İran, ABD üsleri, Körfez altyapısı ve uluslararası deniz taşımacılığına yönelik füze ve İHA saldırılarıyla baskıyı artırıyor.

Kaynaklara göre Muhafızlar, klasik savaş yerine dağınık ve gizli üretim hatlarıyla yürütülen asimetrik savaş taktiklerine yönelmiş durumda. Yer altı tesislerinde füze üretiminin sürdüğü ve mühimmat kullanımının uzun savaşa göre “kalibre edildiği” belirtiliyor.