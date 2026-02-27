İran gerilimi tırmanıyor. ABD'nin büyükelçilik çalışanları İsrail'i terk edebilecek

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.

SEYAHAT KISITLAMALARI DA GÜNDEMDE

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.

“EĞER ÜLKEYİ TERK ETMEK İSTİYORSANIZ BUGÜN YAPIN”

New York Times'ın ulaştığı e-postaya göre, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, yaptığı uyarının "önlem amaçlı" olduğunu belirtti.

Personele Ben-Gurion Havalimanı'ndan gidebilecekleri herhangi bir ülke için rezervasyon yaptırma çağrısında bulunan Huckabee, "Başkent Washington'a devam edebileceğiniz herhangi bir destinasyona gidebilirsiniz ancak ilk önceliğiniz hızlı bir şekilde ülkeden çıkmak olsun." ifadesini kullandı.

Huckabee, personele ilerleyen saatlerde bilgilendirme yapacaklarını da kaydederek "Panik olmaya gerek yok. Ancak gitmek isteyenler için bir an önce planlama yapmaları önemli." görüşünü paylaştı.