İran: Gorgan'da düşen İHA, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu

Gülistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Muhacir Nahardani, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verdi.



Nahardani, "Düşen İHA'nın parçaları kentin çeşitli bölgelerine dağıldı. Meskun bölgedeki 2 vatandaş yaralandı." dedi.



İranlı yetkili, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.



Gülistan eyaletinin merkez kenti Gorgan'da sabah saatlerinde gökyüzünden düştüğü belirtilen tanımlanamayan metal cisimler bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açmış, halkta korkuya neden olmuştu.



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