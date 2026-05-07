İran: Güney Kore gemisini biz vurmadık

Büyükelçilik açıklamasında, Tahran'ın bir Güney Kore gemisine verilen hasarla ilgili olaya ilişkin tüm iddiaları kesin bir dille reddettiğini belirtti.

Büyükelçilik, İran 'ın "ABD ve İsrail rejiminin İran'a karşı yürüttüğü saldırgan eylemlerin" başlangıcından bu yana, Hürmüz Boğazı 'nın "saldırganlara ve destekçilerine karşı koymada savunma coğrafyasının ayrılmaz bir parçası" olduğunu defalarca vurguladığını belirtti.

Açıklamada, boğazdan güvenli geçişin “uygulanabilir düzenlemelere tam uyum” ve İranlı yetkililerle koordinasyon gerektirdiği belirtildi.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı HMM Namu adlı yük gemisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının herhangi bir yaralanma olmadan söndürüldüğünü açıkladı.

4 Mayıs'taki olayda 6 Güney Koreli'nin ve 18 yabancı uyruklu olmak üzere gemideki 24 mürettebatın tamamının güvende olduğu belirtildi.

HMM Namu adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda bir cisimle vurulduğu açıklamıştı. Saldırının Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden İran tarafından geldiği öe sürülmüştü.