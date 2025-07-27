İran, "Halkın Mücahitleri" üyesi iki kişiyi idam etti

İran, Halkın Mücahitleri Örgütü'nün iki üyesini, ev yapımı mermilerle sivil altyapıya saldırdıkları gerekçesiyle idam etti.

Yargı haber ajansı Mizan, Uluslararası Af Örgütü'nün “ağır haksızlık” içeren yargılama sürecine yönelik eleştirileri arasında bu kararı duyurdu.

Örgütün “operasyonel unsurları” olarak tanımlanan Mehdi Hasani ve Behruz Ehsani, Eylül 2024'te ölüm cezasına çarptırılmıştı. Mizan'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme bu kararı onadı ve yeniden yargılama talebini reddetti.

Raporda, “Teröristler, örgüt liderleriyle koordineli olarak, grubun hedeflerine uygun olarak fırlatıcılar ve el havanları inşa etmiş, vatandaşlara, evlere, hizmet ve idari tesislere, eğitim ve yardım merkezlerine pervasızca ateş açmışlardır” denildi.

Örgütün ana gücü olduğu İran Ulusal Direniş Konseyi'nin lideri Maryam Rajavi ise şu açıklamayı yaptı: “İşkence, baskı ve tehditler altında üç yıl boyunca sarsılmaz bir direniş gösteren bu kararlı Mücahitlere, Tanrı'ya ve halka verdikleri kutsal sözü gurur ve onurla yerine getirdikleri için şerefler olsun.”