İran, Haniye'nin öldürülmesi sonrası üç günlük yas ilan etti

İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

İran, Haniye'nin öldürülmesi sonrası üç günlük yas ilan etti

Tahran'da suikastle öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için , üç günlük yas ilan etti.

Haniye, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.  

Devrim Muhafızları Ordusu, Haniye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Haniye'nin korumasının da saldırıda öldüğü açıklandı.

Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü füze ile gerçekleştirildiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine “sert ve acı bir karşılık verileceğini” açıkladı.

Açıklamada, “İran ve direniş cephesi bu suça karşılık verecektir” denildi.

İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rezai de saldırıdan 'i sorumlu tutarak, "İsrail Haniye'yi öldürdüğü için ağır bir bedel ödeyecek" açıklamasını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "İran, işgalci teröristleri Haniye'yi öldürdüğü için pişman edecek" dedi.

Pezeşkiyan, Haniye'nin cenazesini "omuzlarında taşıyacağını" söyledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise "İsrail', Haniye'yi öldürerek kendisi için ağır ceza zemini hazırladı" diye konuştu.

Hamaney, İsmail Haniye'nin intikamını almanın Tahran'ın görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Hamas lideri Haniye Tahran'da suikastle öldürüldü

Hamas lideri Haniye Tahran'da suikastle öldürüldü

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