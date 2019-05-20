ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile müzakereler için çalıştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını kaydederek, "İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı.



ABD Başkanı Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin Twitter'dan yeni bir değerlendirmede bulundu.



ABD'nin "yeni müzakereler için Tahran'a ulaşmaya çalıştığı" şeklindeki haberleri reddeden Trump, "Yalan haber medyası, hiçbir bilgisi olmadan, ABD'nin İran ile bir müzakere kurmaya çalıştığı şeklinde tipik bir yanlış haber geçmiş. Bu yalan bir haberdir. İran bizi ne zaman hazır olursa o zaman arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek. İran halkı için çok üzücü bir durum" ifadesini kullandı.



"SAVAŞ ÇIĞIRTKANLARINA" SİTEM



Amerikan Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, kendisini 'İran’a savaş açmaya zorlayanlara" sitem etti.



İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, selefi Barack Obama’nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı "felaket" olarak nitelendirdi.



Bu anlaşmayı bitirerek İran’a yaptırımları geri getirdiğini anlatan Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü, ancak İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti.



"ASKERİ-ENDÜSTRİYEL KOMPLEKS SÜREKLİ SAVAŞ İSTİYOR"



Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar.” yanıtını verdi.



DAEŞ'in 'sözde hilafetini' bitirdiğini ve ABD askerlerini Suriye’den geri getirmek istediğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:



“(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi. Günün birinde insanlar bunu anlatacak. Bir grup var, 'asker-endüstri kompleksi' deniliyor. Onlar hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar, sürekli savaş istiyorlar. Hayır ben savaş istemiyorum. Ama İran gibi durumlar oluyor, onların nükleer silah elde etmelerine müsaade edemeyiz.”



'Askeri-endüstriyel kompleks', ABD’nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından üretilmiş bir kavramdı.



Eisenhower, 1961’de ABD savunma sanayisinin ABD'li siyasiler ve Amerikan ordusu ile karmaşık bir ittifak kurarak ordunun sürekli harcama yapmasını sağlandığını ifade etmek üzere bu kavramı türetmişti.



ABD-İRAN GERİLİMİ



Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.



ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

