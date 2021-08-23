İran: Henüz Taliban hükümetini tanıma aşamasında değiliz

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, düzenlenen haftalık basın toplantısında Tahran'ın komşu Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.



Hatibzade, Afganistanlılar arasındaki barış görüşmelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Tüm tarafları Afganistan'da şiddetten kaçınmaya, istikrar ve barışa doğru ilerlemeye ve Afganistan'ın demografik ve etnik yapısını yansıtan şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet kurmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz" dedi.



İran'ın Afganistan'da hakimiyeti ele geçiren Taliban'ı tanıyıp tanımayacağına dair soruya ise Hatibzade, şöyle cevap verdi:



"Şu anda o aşamada değiliz. Afganistan'ın gelecekteki hükümetine karar vermek için henüz çok erken. Afgan halkının canını, malını ve namusunu korumak, çeşitli Afgan grupları arasında kapsamlı bir diyalog yürütmek ve bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması şu anki önceliğimizdir."

LÜBNAN AÇIKLAMASI



Öte yandan İran'ın benzin tedarikinde sorunlar yaşayan Lübnan'a gönderdiği petrol tankerlerine ilişkin soru üzerine Hatibzade, Lübnan'ın ihtiyaç duyması halinde bu ülkeye yeni petrol sevkiyatları yapacaklarını söyledi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

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