İran: Hizbullah saldırısını öngöremeyen İsrail, caydırıcı gücünü kaybetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hizbullah'ın Fuad Şükür misillemesinin zamanını ve yerini öngöremediği için İsrail'in caydırıcı gücünü kaybettiğini söyledi. İsrail ve Hizbullah dün sabah karşılıklı saldırılarla birbirlerine ait hedefleri vurmuştu.

İran: Hizbullah saldırısını öngöremeyen İsrail, caydırıcı gücünü kaybetti

ile Hizbullah arasında dün sabah yaşanan karşılıklı saldırılara ilişkin 'dan açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hizbullah'ın sınırlı ve başarılı saldırısının zamanını ve yerini öngöremediği için caydırıcı gücünü kaybettiğini ifade etti.

İsrail dün sabaha karşı, Hizbullah'ın geniş çaplı bombardıman hazırlığında olduğunu açıklayarak Lübnan'a önleyici saldırı başlatmıştı.

Saldırılarda 100'den fazla savaş jetiyle Hizbullah'ın İsrail'e doğru yönlendirdiği roket fırlatma rampalarının imha edildiği belirtildi.

Hizbullah da örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün suikastla öldürülmesine yanıt olarak İsrail'i 320 katyuşa füzesiyle hedef aldı. 11 İsrail askeri hedefinin vurulduğu bildirildi.

Saldırı üzerine Güvenlik Kabinesi'ni toplayan Başbakan Binyamin Netanyahu, "Ülkemizi korumak için her şeyi yapmaya kararlıyız, bize kim zarar verirse biz de ona zarar veririz" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise iç cephede "acil durum" ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti.

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